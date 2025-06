La nuova inchiesta sull' omicidio di Piersanti Mattarella sì all' incidente probatorio per analizzare l' impronta

Una svolta cruciale nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella: l'incidente probatorio approvato per analizzare l'impronta lasciata sulla Fiat 127. Questo passo rappresenta una nuova speranza di fare luce su uno dei capitoli piĂą oscuri della storia italiana. Con determinazione e attenzione ai dettagli, le indagini cercano di svelare la veritĂ nascosta dietro quel tragico evento del 1980. La soluzione potrebbe essere piĂą vicina di quanto si pensi.

Sì all'incidente probatorio per la perizia sull'impronta trovata su uno degli sportelli della Fiat 127 utilizzata dai killer per l'omicidio del presidente della Regione, Piersanti Mattarella, avvenuto in via LibertĂ il 6 gennaio del 1980. Il gip Antonella Consiglio ha infatti accolto la richiesta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it