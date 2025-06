La nuova frontiera dello spionaggio | cosa sappiamo del drone-zanzara cinese

In un mondo dove la tecnologia avanza a ritmo vertiginoso, la Cina ha svelato un'arma invisibile: il drone zanzara. Questo microdrone, compatto e sofisticato, apre nuove frontiere nello spionaggio, rendendo ogni missione piĂą silenziosa e difficile da intercettare. Ma quali sono le implicazioni di questa rivoluzione tecnologica? Scopriamo insieme i dettagli di questa innovazione che potrebbe cambiare per sempre il volto dell'intelligence internazionale.

Pechino ha presentato un microdrone dalle dimensioni estremamente contenute, ideale per le missioni di intelligence e difficile da individuare o riconoscere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova frontiera dello spionaggio: cosa sappiamo del drone-zanzara cinese

