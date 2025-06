La nuova dottrina americana | la strategia Trump e il ritorno dell' ordine nel disordine globale L' analisi del Milton Friedman Institute

La nuova dottrina americana, con la strategia di Trump, segna il ritorno di un ordine nel caos globale. Questo cambiamento epocale, analizzato dal Milton Friedman Institute, non è solo retorica patriottica ma una vera e propria rivoluzione nelle politiche estere di Washington. Chi ha seguito il discorso d'insediamento del 47° Presidente degli Stati Uniti ha già compreso i segnali di una trasformazione profonda, destinata a ridefinire gli equilibri mondiali.

“Il mondo è cambiato. E chi ha prestato attenzione al discorso d'insediamento del 47° Presidente degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio, aveva già colto i segnali di una nuova fase. L'evocazione di una “Golden Age americana” non era solo retorica patriottica, ma l'annuncio di una trasformazione profonda nella postura geopolitica di Washington", così in una nota Pierluigi Sabatini, Presidente di Geocrazia e Advisor dell'Istituto Milton Friedman. Che spiega: "Quello che molti non hanno ancora compreso appieno è il cambiamento di approccio sistemico con cui gli Stati Uniti stanno riscrivendo le regole del gioco internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it