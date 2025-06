La nuova capsule collection di rem Beauty Fembot è tutto quello di cui avevamo bisogno

R.e.m. Beauty sorprende ancora con la sua ultima capsule collection, “Fembot”. Un’ode al futuro, all’iridescenza e alla femminilità audace, che trasforma ogni sguardo in un vero e proprio spettacolo di luci e tecnologia. Ariana Grande ci invita a sognare un domani più brillante e innovativo, e noi non possiamo fare altro che lasciarci conquistare da questa rivoluzione di stile. La bellezza del futuro? È già qui, ed è più scintillante che mai.

