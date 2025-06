La notte insonne di Inzaghi dopo le prime ore palermitane | Instagram mi è esploso non guarderò in faccia nessuno

Dopo una notte insonne di emozioni, Inzaghi si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo a Palermo con determinazione e passione. Il suo obiettivo è regalare sogni e vittorie ai tifosi rosanero, portando energia e successi sul campo. Questa mattina, la presentazione ufficiale a Torretta segna l’inizio di un percorso che promette grandi emozioni. È solo l’inizio di una nuova avventura, e Palermo è pronta a seguirlo passo dopo passo.

Regalare emozioni, e vittorie, alla gente di Palermo: è questo l'obiettivo di Filippo Inzaghi, nuovo allenatore rosanero. Il tecnico, dopo il bagno di folla di ieri al Barbera, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Torretta. "Ringrazio Osti per le parole e il City Group per. 🔗 Leggi su Today.it