La notte del birillo 2025 | il festival degli artisti di strada a Montesilvano

Preparati a vivere un weekend di magia e divertimento sulla spiaggia di Montesilvano! La notte del birillo 2025 torna con la sua quindicesima edizione, portando artisti di strada, spettacoli mozzafiato e animazioni coinvolgenti lungo tutto il lungomare pedonale. Un evento gratuito pensato per tutta la famiglia, che trasformerà le serate di luglio in un autentico festival di emozioni e creatività . Non perdere questa straordinaria festa: ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile!

Torna a grande richiesta “La notte del birillo”: festival degli artisti di strada. Quest’anno il festival giunge alla sua quindicesima edizione e si terrĂ nei giorni 5 e 6 luglio, lungo tutta l’isola pedonale del lungomare. L’ingresso è gratuito Oltre agli spettacoli ci saranno animazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

