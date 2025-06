La nostra rincorsa al killer di via Tiraboschi Per sfuggirci gettò lo zaino fu il primo indizio per la polizia

illuminare la scena: l’angoscia e il mistero avvolgono Bergamo in un’atmosfera surreale. In questa cornice di luci e ombre, la vicenda di Marco si intreccia con quella di un killer senza scrupoli, dando vita a un puzzle di indizi e suspense che cattura l’intera città. Ma cosa spinge davvero un uomo a rischiare tutto in una corsa estrema contro il male? La risposta vi lascerà senza fiato.

Bergamo. Cercava un locale da affittare in centro città. Ma dall’inseguire un sogno, Marco si è ritrovato ad inseguire un assassino. Detta così, sembra la trama di un film. Invece è la realtà. Sono le 15,30 di venerdì 3 gennaio. Il buio cala presto su Bergamo, non solo perché è inverno e le giornate sono più corte: in via Tiraboschi, la via dello shopping, si è appena consumato un omicidio. Le luci natalizie e delle vetrine non sono le uniche ad attirare l’attenzione dei passanti. Ci sono quelle blu della polizia, allertata proprio da Marco e da un suo amico. “Ero nei dintorni per lavoro – racconta per la prima volta il giovane -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

