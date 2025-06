La neopromossa Ex Siena nel Pisa dal diesse Vaira a mister Gilardino

Un mix di passione e sfide, il Pisa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia in Serie A. Con tanti ex Siena nel roster e una guida tecnica di grande esperienza come Gilardino, la squadra promette emozioni e colpi di scena. Dopo 34 anni di attesa, il club nerazzurro riparte con entusiasmo e determinazione, pronto a dimostrare che il passato può essere il trampolino di lancio per un futuro brillante.

SarĂ un Pisa con tanti ex Siena, quello ai nastri partenza della prossima Serie A, conquistata dopo 34 anni di amaro digiuno. Per la panchina nerazzurra, dopo la separazione da Pippo Inzaghi, il direttore sportivo Davide Vaira, giĂ lui vecchia conoscenza bianconera, ha scelto Alberto Gilardino. Il mister non ha certo bisogno di presentazioni: se sulle lastre si è trovato a gestire uno dei momenti piĂą complicati della storia del Siena Calcio, con la proprietĂ armena al comando, pagando con un ingiusto (doppio) allontanamento, il suo valore lo ha dimostrato successivamente alla guida del Genoa. Adesso questa nuova opportunitĂ per rimettersi in gioco (accordo biennale, con opzione in caso di salvezza).

