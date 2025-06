La musica elettronica francese potrebbe diventare patrimonio Unesco | le parole di Macron

La musica elettronica francese sta per entrare ufficialmente nel patrimonio dell'umanità, un riconoscimento che celebra l’influenza globale di artisti iconici come Daft Punk, Justice e Air. Secondo il Presidente Macron, questa diversità sonora rappresenta un’importante testimonianza culturale, meritevole di tutela e valorizzazione a livello mondiale. La candidatura all’UNESCO è un traguardo che potrebbe finalmente consacrare il French touch come forma d’arte universale, capace di unire e ispirare generazioni.

La musica elettronica francese presto potrebbe diventare Patrimonio Unesco dell'umanità, secondo il Presidente Della Repubblica transalpina, Emmanuel Macron. La nazione ha contribuito al genere in maniera massiccia, tanto da essere indicata per l'influenza avuta come French touch, riferendosi ad artisti come Daft Punk, Justice, Air, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 ed Alan Braxe. L' UNESCO, che mira a proteggere "pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e abilità che le comunità riconoscono come parte del loro patrimonio culturale", in passato ha inserito generi musicali come il reggae giamaicano, il mariachi messicano e la rumba cubana nella World Heritage List.