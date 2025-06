La musica di More Than Jazz 2025 attraversa i secoli

evento imperdibile che trasforma l’estate in un palcoscenico di creatività e avanguardia, portando il jazz e oltre al centro della scena musicale europea. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da sonorità innovative e spingere i confini dell’espressione artistica. Un’esperienza che promette di rivoluzionare il modo di vivere la musica dal vivo, rendendo More Than Jazz 2025 un appuntamento da non perdere.

Un “laboratorio” lungo l’estate capace di intrecciare la musica contemporanea con produzioni inedite dal respiro europeo. Un programma che vuole andare oltre ai tradizionali “confini” del Jazz per promuovere una cultura dello spettacolo dal vivo aperta alla sperimentazione e all'innovazione. Un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Musica, il crooner Alan Harris chiude l’undicesima edizione di “Jazz & Baccalà” - Alan Harris, il talentuoso crooner newyorkese, chiuderà l'undicesima edizione del festival "Jazz & Baccalà" venerdì 16 maggio al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

MORE THAN JAZZ Penultimo appuntamento del Pime Summer Festival con la Millennials' Orchestra! Pronti per un viaggio musicale nella Swing Era? Giovedì 26 giugno, ore 21.00, nei giardini del Centro Pime - via Mosè Bianchi 94 Milano #pime #pimemilan Vai su Facebook

LA MUSICA DI MORE THAN JAZZ 2025 ATTRAVERSA I SECOLI; Il Biella Jazz Club ospita i More than 3; Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale.

More than Jazz arriva in Fvg con un progetto Italia-Slovenia - Un progetto transfrontaliero tra Italia e Slovenia spicca nel programma dei venti concerti della rassegna musicale More than Jazz, organizzata dall'associazione Simularte di Udine per la direzione ... Segnala ansa.it

More Than Jazz, in Friuli tornano Telesforo, Patitucci e Fresu - RaiNews - More Than Jazz, in Friuli tornano Telesforo, Patitucci e Fresu 'Disorder at the Border' il titolo di questa edizione. rainews.it scrive