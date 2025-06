La musica contro il silenzio | manifestazione di musicisti in solidarietà con il popolo palestinese

In un mondo spesso silenzioso di fronte alle ingiustizie, unisce le voci dei musicisti per gridare solidarietà al popolo palestinese. Nata a Firenze tra corridoi e incontri spontanei, questa manifestazione dimostra come la musica possa diventare un potente strumento di denuncia e speranza. Con un semplice messaggio, si è acceso un movimento che invita tutti a partecipare: perché solo uniti possiamo fare rumore contro il silenzio.

L'idea è nata a Firenze pochi giorni fa, da un messaggio ed un passaparola tra i corridoi del Teatro del Maggio Fiorentino e dell'Orchestra della Toscana. Qualche scambio su WhatsApp, un incontro in un bar e, nel giro di poche ore, viene elaborato il primo comunicato, aperto il profilo instagram.

La musica contro il silenzio sul genocidio in Palestina: un concerto davanti al Politeama - La musica si fa eco di una voce potente e necessaria: domenica 1° giugno, il Politeama di Palermo ospiterà un concerto che unisce artisti e cittadini in un abbraccio solidale per il popolo palestinese.

MUSICA CONTRO IL SILENZIO – Segnaliamo Questa iniziativa per Gaza! MUSICA CONTRO IL SILENZIO BOLOGNA PER GAZA Il 4 giugno alle ore 19:00, Piazza VIII Agosto ospiterà un evento straordinario: musicisti e cittadini si uniscono alla manifestazione

Anche ad Alghero i musicisti scendono in piazza per Gaza; A Bari 150 musicisti per manifestare in musica contro il silenzio 16 giugno 2025; La musica contro il silenzio: i musicisti italiani in piazza per la Palestina.

Anche ad Alghero i musicisti scendono in piazza per Gaza - Il 25 giugno nella città catalana si terrà "La Musica contro il Silenzio"

A Napoli la manifestazione "Musica contro il silenzio: «Per lo stop al genocidio»