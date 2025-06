La morte del bagnino Matteo Formenti | aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

La tragica scomparsa di Matteo Formenti ha scosso la comunità e aperto un'indagine delicata sulla possibile istigazione al suicidio. La vicenda, che coinvolge un giovane assistente bagnanti di 37 anni, solleva profonde riflessioni sulla pressione psicologica e le responsabilità legate a eventi drammatici come l’incidente in piscina. Un caso che continua a far discutere e che richiede attenzione e sensibilità.

Brescia, 26 giugno 2025 – La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in merito alla vicenda che riguarda Mattero Formenti, l'assistente bagnanti di 37 anni che ieri mattina è stato trovato morto in un bosco di Cologne. L'uomo si sarebbe tolto la vita per il rimorso e il senso di colpa che provava dopo che venerdì scorso un bimbo di quattro anni è annegato nella piscina dove stava facendo il proprio lavoro, a Castrezzato. Quello della Procura è un atto dovuto per poter procedere alla richiesta di autopsia. "Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa": Chiari piange il bagnino dal cuore grande Il coinvolgimento di terze persone è stato escluso e quindi l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, la cui idea sarebbe maturata dopo l'incidente acquatico della settimana scorsa.

Matteo Formenti, aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio sulla morte del bagnino di Chiari - La tragica scomparsa di Matteo Formenti ha sconvolto la comunità di Chiari, portando alla luce un delicato complesso di indagini e riflessioni.

