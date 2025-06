La moglie di Sergio Lorenzo | Mio marito mi disse Joel aveva fatto un casino

figure più misteriose e intriganti di questa vicenda. La sua improvvisa sparizione in Spagna ha lasciato tutti con il fiato sospeso, trasformando un semplice episodio in un enigma da svelare. Ma cosa nasconde davvero Sergio Lorenzo? Scopriamolo insieme, tra segreti, intrighi e colpi di scena che cambieranno ogni supposizione.

«Joel ha fatto un casino, devo aiutarlo». Queste sono le parole che Sergio avrebbe detto alla moglie prima di sparire dalla circolazione e andare in Spagna. Da semplice "palo", l'uomo che avrebbe dovuto controllare che tutto filasse liscio sembra diventare invece una tra le. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Margherita Ceschin, Joel Lorenzo verrà estradato per il processo per omicidio: accusato di aver fatto il palo al fratello Sergio - Il Gazzettino - Dopo un anno di latitanza Joel Luciano Lorenzo, 25enne dominicano fratello di Sergio, verrà estradato in Italia per venire processato come presunto "palo" nell'omicidio di Margherita ... Si legge su ilgazzettino.it