La Milano di Tony Hadley ex frontman degli Spandau Ballet | Quella rissa tra i punk di Iggy Pop E poi Caparezza e Faso

Milano, città pulsante di musica e storie incredibili, ha visto tra le sue strade protagonisti di fama internazionale come Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. Tra risse tra punk e incontri con icone del rock come Iggy Pop, la scena musicale milanese si fa sempre più vibrante e sorprendente. Ma cosa rende questa metropoli così magica per gli artisti? Scopriamolo insieme nel nostro viaggio tra musica, passione e personalità uniche.

Milano – "Anthony Patrick Hadley suona molto elegante, ma nessuno mi chiama così". Già, perché il suo nome è Hadley, Tony Hadley. "Anzi, Antonio, come dite in Italia" scherza sulla poltrona di "Soundcheck", il format musicale disponibile sulla pagina web e sui social del nostro giornale, la voce di "True", "Gold", "I'll fly for you", in concerto quest'estate a Villa Arconati di Bollate il 13 luglio, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta il 27 agosto, al Teatro Sociale di Sondrio il 2 settembre e all'Esedra di Palazzo Te, a Mantova, il 3. Concerti con cui festeggia 45 anni di carriera. Potrebbe riassumerli in tre ricordi? "Innanzitutto, la firma del mio primo contratto discografico, perché senza quello non c'è carriera.

