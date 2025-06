La mia fuga da Teheran sotto le bombe se sento un tuono mi manca il respiro | il racconto della docente italiana

La storia di Angelina Spenillo, docente italiana di Montesano sulla Marcellana, ci immerge nel dramma di chi ha vissuto l'inferno sotto le bombe a Teheran. La sua testimonianza toccante rivela come la guerra lasci cicatrici indelebili nella mente e nel cuore, anche lontano dal fronte. La guerra, infatti, non si limita ai confini, ma si insinua nell’anima di chi la ha vissuta. Continua a leggere.

Angelina Spenillo, insegnante di Montesano sulla Marcellana, si trovava a Teheran quando sono iniziati i primi raid di Israele. Fa parte del gruppo di 29 italiani rientrati in Italia mercoledì 18 giugno: "Pensavo che una volta tornata in Italia sarei stata meglio, invece adesso appena sento il rumore di un tuono in lontananza mi manca il respiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it