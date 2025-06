La metropolitana arriva a Monza ma c' è chi prima di esultare preferisce aspettare

La soglia dell’attesa sembra ormai vicina: la metropolitana arriverà a Monza, un traguardo tanto desiderato quanto atteso. Da decenni, cittadini e amministratori si sono impegnati a portare questa rivoluzione nel cuore della città, sostenendo con numeri e dati i benefici di un collegamento efficiente. Ora, mentre il ministro Matteo Salvini rilancia l’attenzione su questo progetto, molti si chiedono se sia il momento di brindare o di aspettare ancora qualche passo decisivo.

È da decenni che si battono per il prolungamento della metropolitana fino a Monza bussando alla porta dei politici (bipartisan) e portando numeri e dati che descrivono gli effetti positivi del possibile arrivo della metropolitana in città. Ma proprio oggi che il ministro Matteo Salvini ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Storica intesa sulla metropolitana a Monza: la politica fa squadra per il futuro della città - Storica intesa a Monza: per la prima volta, politica unita per portare la metropolitana in città. I rappresentanti di vari partiti hanno raggiunto un accordo durante un incontro nato dalla volontà di collaborare per il futuro di Monza.

Dall'atteso vertice di Roma, arriva la conferma dell'impegno del Ministro Salvini alla conferma dell'arrivo della M5 a Monza con tutte le 11 fermate del... Vai su Facebook

Prolungamento M1 e M5 verso Monza: la decisione del ministero - Giovedì 26 giugno 2025 si è svolta, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione sul prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza e su quello della M1 a Monza- Secondo msn.com