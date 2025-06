La messinese uccisa in casa nel 2022 ergastolo per il compagno

Una tragedia sconvolgente scuote la Sicilia: la Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Leonardo Fresta, il compagno accusato dell'uccisione della giovane Debora Pagano. Un verdetto che segna un triste capitolo di violenza domestica, sottolineando l'importanza di fare luce su episodi di grande dolore e ingiustizia. La giustizia ha agito, ma il ricordo di Debora resterĂ sempre vivo.

La Corte d'assise di Catania, accogliendo la richiesta dell'accusa, ha condannato all'ergastolo Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di avere ucciso la convivente Debora Pagano, 32 anni originaria di Letojanni,  nel luglio del 2022, nella loro abitazione di Macchia di Giarre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

