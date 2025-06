la mens sana deve scegliere il nuovo allenatore adesso sono in rialzo le quotazioni di ansaloni

La Mens Sana è pronta a fare il grande passo: dopo due mesi di incertezza, le quotazioni di Ansaloni salgono alle stelle come possibile nuovo allenatore. L’attesa sta per concludersi e la fumata bianca sembra ormai vicina, mettendo fine a settimane di voci e trattative sfumate. È il momento di scoprire chi guiderà la squadra verso nuovi successi e rinnoverà il sogno biancoverde.

Dopo quasi due mesi di attesa dall’addio di Paolo Betti la Mens Sana sembra vicina alla fatidica fumata bianca per quanto riguarda il nome di chi prenderà il posto del tecnico di Castelfiorentino sulla panchina biancoverde. Il cerchio sembra essersi finalmente stretto dopo settimane di voci e smentite, vedi Marchini e Griccioli, o trattative quasi del tutto sfumate come quella di Bassi, visto a Chiusi per un triennio importante e poi da assistente a Tortona. Il coach ex San Giobbe infatti sembra in procinto di firmare per la neo promossa in A2 Roseto degli Abruzzi. Resta in piedi la suggestione legata al grande ex (di settore giovanile e prima squadra) Campanella, che però difficilmente sembra pronto ad accettare la B Interregionale dopo aver fatto bene, spesso anche benissimo, in B Nazionale e in A2 e di Ansaloni, le cui quotazioni sono in rialzo da ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net