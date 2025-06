La manicure a mezza luna di Charlize Theron è da copiare asap.

Hai voglia di ricreare uno stile elegante e misterioso come quello di Charlize Theron? La manicure a mezzaluna, o half moon nails, è la soluzione perfetta: questa tecnica prevede di dipingere una lunetta alla base dell’unghia con un colore contrastante, creando un effetto sofisticato e originale. Ispirati al look di Charlize, che abbina il nero e l’argento con un tocco di giallo limone, e scopri come valorizzare le mani con questa tendenza chic e audace. Pronta a sfoggiare il tuo stile unico?

Elegantissima, raffinata e con un’anima dark messa ancora più in risalto da un dettaglio originale: la manicure. Charlize Theron ha scelto il nero e l’argento per presentare il secondo capitolo di The Old Guard, valorizzando le mani con una manicure a mezzaluna giallo limone. Cos’è la manicure a mezza luna. La manicure a mezzaluna, o half moon nails, è una nail art che prevede che la lunetta bianca alla base dell’unghia venga dipinta con un colore a contrasto con il resto dell’unghia, o in alternativa venga lasciata naturale. Un’alternativa perfetta alla french manicure per chi ha le unghie corte e per chi vuole osare un po’ senza esagerare. 🔗 Leggi su Amica.it