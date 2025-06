La mamma di Aurora Maniscalco | Aveva voglia di vita In casa sua c'erano valigie piene di vestiti

Un dramma che scuote Vienna e il cuore di chi conosce Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di soli 24 anni. Le sue valigie piene di vestiti e un mistero avvolto da sospetti: incidente o altro? La madre, sul posto, chiede chiarezza, mentre la polizia esamina ogni dettaglio, inclusa la versione del fidanzato. Un caso intricato che invita a riflettere sulla fragile linea tra realtà e ombra. Continua a leggere.

Per i genitori di Aurora Maniscalco, 24enne italiana che lavorava come hostess morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Vienna, non sarebbe stato né un incidente né un suicidio. Ipotesi a cui invece è propensa a credere la polizia locale. La madre è a Vienna: "Da valutare la versione del fidanzato". 🔗 Leggi su Fanpage.it