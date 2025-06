La magia di Ennio Morricone in un concerto-spettacolo

Immergiti nell'incanto delle note e delle parole in un tributo unico al maestro Ennio Morricone. “Firmato Ennio Morricone - Un uomo, la sua vita, la sua musica” è un concerto-spettacolo che rivela i segreti di uno dei più grandi geni della musica del ‘900, attraverso emozionanti colonne sonore e narrazioni coinvolgenti. Appuntamento questa sera alle 21.15 nel suggestivo parco di Villa Sartirana a Giussano. Non perdere questa serata indimenticabile dedicata alla magia di Morricone.

Un concerto-spettacolo fatto di parole e musiche, per raccontare la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori del ‘900, passando attraverso le sue colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. È il reading scenico con musica dal vivo dal titolo “Firmato Ennio Morricone - Un uomo, la sua vita, la sua musica“, che verrà portato in scena oggi alle 21.15 all’aperto, nel parco di Villa Sartirana a Giussano, dalla compagnia teatrale Eccentrici Dadarò: a interpretare la rappresentazione l’attrice Rossella Rapisarda e il pianista Luca Rampini (nella foto). L’ingresso è liberto. In caso di maltempo ci si sposterà nella Sala consiliare Aligi Sassu di piazzale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La magia di Ennio Morricone in un concerto-spettacolo

