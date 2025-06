La magia delle terme | torna la Notte Celeste in Emilia Romagna

Immergiti nell'incanto della Notte Celeste in Emilia Romagna, un’esperienza unica tra relax e divertimento. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, i centri termali si trasformeranno in palcoscenici di benessere e magia, offrendo trattamenti rigeneranti, serate gastronomiche, spettacoli di ballo e concerti indimenticabili. Prepara i tuoi sensi a vivere tre giorni di pura meraviglia: scopri tutti gli eventi in programma e lasciati conquistare dalla vera essenza dell'estate.

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno i centri termali regaleranno trattamenti rilassanti, cene, balli, concerti unici ed escursioni speciali: ecco tutti gli eventi in programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La magia delle terme: torna la Notte Celeste in Emilia Romagna

In questa notizia si parla di: magia - terme - torna - notte

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tripletta italiana ad Acqui Terme. Magia di Agostinacchio - Immergiti nel battito del Giro d’Italia NextGen 2025, dove le emozioni si accendono ad ogni tappa. La magia di oggi a Acqui Terme è stata resa indimenticabile dalla tripletta italiana e dall'eccezionale performance di Agostinacchio.

Torna la Notte Celeste a Castel San Pietro Terme! Sabato 28 giugno | Dalle 16.00 alle 23.30 | ? Ingresso libero Un’intera serata dedicata al benessere, al divertimento e alla magia nel suggestivo Parco delle Terme finanziata dal Programma Vai su Facebook

Da Mi piaci a 7000 caffè, la notte magica di Alex Britti alle Terme di Caracalla; Preludio d’estate alle Terme di Saturnia; 20 giugno, la notte magica del solstizio. A Firenze si prepara l’acqua di San Giovanni.

La Notte Celeste alle Terme di Riolo - Anche le Terme di Riolo si apprestano a festeggiare la Notte Celeste 2025, in programma dal 27 al 29 giugno, tra musica live, relax e natura. Si legge su msn.com

A Caracalla la magia delle terme anche di notte - Ansa.it - Con Ligabue Certe Notti si balla sul mondo Al Bano torna a esibirsi in Russia, sul palco a San Pietroburgo Ligabue a Campovolo, sulla Liga Street e' gia' festa ... Lo riporta ansa.it