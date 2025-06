la madonna del papa torna a casa a piedi per 17 giorni fino a roma per farla benedire da leone xiv

Dopo un lungo e devoto viaggio di 17 giorni, la Madonna del Papa torna a casa. Questa straordinaria impresa, culminata con la benedizione di Leone XIV a Roma, è il risultato di passione e dedizione di due artigiani locali. La sua riapparizione nel tabernacolo di via Madonna del Papa rinnova un legame profondo tra fede, arte e comunità. Ora, questa reliquia ricorda a tutti che la devozione trasforma ogni percorso in un gesto di speranza e amore.

Il tabernacolo di via Madonna del Papa ha di nuovo il suo bassorilievo in terracotta. L'opera raffigura quella che fu rubata nel 1973: la Madonna con il bambino Gesù e con un Papa bambino che abbraccia entrambi. Il merito della ricollocazione va a due artigiani locali, lo scultore Giovanni Bellassai che l'ha realizzata offrendola in dono e Marco Bellini, pensionato, ex muratore che l'ha portata a piedi a Roma, camminando per 17 giorni per farla benedire a Papa Leone XIV. Il culto per questa terracotta nasce fra 1700 e 1800 e si è sempre tramandato fra le tre frazioni che unisce la strada: Santa Cristina a Mezzana, Verghereto e Bacchereto.