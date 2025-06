La macchina ti scrive su WhatsApp | è la rivoluzione nel mondo della saldatura

Immagina una macchina che ti comunica su WhatsApp, rispondendo alle tue esigenze e semplificando il lavoro in sala di saldatura. Dalla provincia di Padova arriva CO-HMI, la prima interfaccia uomo-macchina che trasforma le linee di saldatura multistazione in un vero e proprio copilota digitale. La rivoluzione silenziosa che rende l’industria più smart ed efficiente: sei pronto a scoprire come questa innovazione cambierà il tuo modo di lavorare?

Nelle linee produttive, la rivoluzione non fa rumore di lamiere ma parla via WhatsApp. E risponde pure. Dalla provincia di Padova arriva CO-HMI, la prima interfaccia uomo-macchina per linee di saldatura multistazione capace di dialogare in modo proattivo con l’operatore. Tradotto: un copilota. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La macchina ti scrive su WhatsApp: è la rivoluzione nel mondo della saldatura.

