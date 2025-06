La Lombardia e il patentino per 26 razze di cani | valanga di reazioni positive e negative I dubbi | chi paga? Cosa succede se non si passa l’esame?

La Lombardia si prepara a rivoluzionare la gestione dei cani con il nuovo patentino obbligatorio per 26 razze, tra cui terrier di tipo bull e molossoidi. La proposta, approvata dal Consiglio regionale, ha giĂ scatenato un dibattito acceso tra sostenitori e critici, sollevando dubbi su chi pagherĂ i corsi e cosa accade in caso di fallimento all'esame. Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa novitĂ ? Scopriamolo insieme.

Milano, 26 giugno 2025 – Nei giorni scorsi il Consiglio regionale lombardo ha approvato una proposta di legge al Parlamento per introdurre un patentino obbligatorio per i proprietari di 26 tipologie di cani. La proposta prevede un corso formativo obbligatorio strutturato in due moduli, parte teorica e parte pratica per i padroni di cani terrier di tipo bull, molossoidi e altre tipologie ritenute impegnative. Inoltre, le norme presentate elencano i divieti e gli obblighi dei proprietari e le disposizioni per la riproduzione, la vendita e la cessione dei cani e prevede campagne di sensibilizzazione pubblica e d'informazione scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lombardia e il patentino per 26 razze di cani: valanga di reazioni (positive e negative). I dubbi: chi paga? Cosa succede se non si passa l’esame?

