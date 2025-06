La lista civica di Rocca Per il bene comune si allea con FdI | Facciamo crescere il centrodestra nel Lazio

una collaborazione più forte e duratura per il futuro della nostra regione. Questa alleanza rappresenta un impegno condiviso per promuovere valori di progresso, stabilità e benessere, rafforzando il centrodestra nel Lazio e dando voce a cittadini e cittadini desiderosi di un cambiamento positivo. Insieme, possiamo scrivere una pagina nuova e ambiziosa per il nostro territorio.

Un’alleanza naturale, frutto di un percorso politico già collaudato e ora pronto a rafforzarsi in chiave strutturale. Il movimento civico Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune e Fratelli d’Italia ufficializzano il loro avvio di un percorso comune, segnando un ulteriore passo verso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Lazio, nuova intesa politica tra il Movimento Civico “Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” e Fratelli d’Italia; Lista Rocca e FdI insieme in un percorso di collaborazione politica: Costruire insieme un futuro partecipato per il Lazio; Atti vandalici contro la sede dell’Associazione Per il Bene Comune e Lista Civica Francesco Rocca Presidente.

