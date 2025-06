La lingua blu arriva anche nelle Marche in pericolo migliaia di Animali Coldiretti lancia l' allarme

La minaccia della Lingua Blu si espande anche nelle Marche, mettendo a rischio migliaia di animali e scuotendo il settore zootecnico italiano. Coldiretti lancia un allarme urgente: questa malattia, sebbene innocua per l'uomo, potrebbe avere conseguenze devastanti per gli allevamenti. È fondamentale agire tempestivamente per proteggere il nostro patrimonio animale e preservare la stabilità economica delle aziende coinvolte.

ANCONA – Anche le Marche sono in stato di allerta per la blue tongue, in italiano “Lingua blu”. Si tratta di una malattia causata da un virus trasmesso da insetti, assolutamente non pericolosa per l'uomo, eppure letale per gli animali che sta colpendo duramente la zootecnia italiana, con migliaia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

