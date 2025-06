La legge sul fine vita parte molto male

L’avvio dell’iter parlamentare della legge sul fine vita, fortemente richiesto dalla Corte costituzionale, mette in luce le sfide e le tensioni di un dibattito fondamentale per i diritti e la dignità di ogni individuo. Ma è davvero questa la strada giusta? Scopriamo insieme le implicazioni e le prospettive di un tema delicato e complesso, che merita attenzione e confronto aperto.

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Translate post#Finevita, il testo di legge del governo Meloni (e dei vescovi) difende la vita "dal concepimento" (limitando anche il diritto all'aborto), istituisce un comitato etico nazionale e obbliga alle cure palliative chi vuole accedere al suicidio assistito. https Vai su X

Il testo di legge sul fine vita che il governo Meloni intende portare in aula, scritto con l’ingerenza dei vescovi, rischia non solo di limitare il diritto all’autodeterminazione per il suicidio assistito ma anche di intaccare la libertà di aborto. Nella proposta infatti si leg Vai su Facebook

