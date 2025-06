La Juventus riabbraccia l' ex capitano Danilo

La Juventus riabbraccia il suo ex capitano Danilo, tornando a vivere momenti di grande emozione e nostalgia. Dopo le turbolente vicende dello scorso anno sotto la guida di Thiago Motta e la separazione annunciata come "progetto fantasioso", il difensore brasiliano ha ritrovato il suo posto tra i tifosi e gli ex compagni. A Orlando, insieme a Danilo, si è rafforzato il legame con un club che non dimentica i suoi valori e la sua storia.

Come sono lontani i tempi di Thiago Motta: lo scorso anno, sotto la guida dell'allenatore italo-brasiliano, la Juventus decise di separarsi a gennaio da Danilo, difensore e capitano della squadra, il quale parlò di "progetto fantasioso" in corso. Ora che i bianconeri, guidati da Tudor, sono negli Stati Uniti a giocare il Mondiale per club, Danilo è tornato ad abbracciare e salutare gli ex compagni di squadra. A Orlando, insieme a Danilo, si è presentato anche Alex Sandro, altro ex juventino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Juventus riabbraccia l'ex capitano Danilo

