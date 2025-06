La Juventus agli ottavi l’Inter ai quarti | Simone Inzaghi e quel possibile incrocio con il passato al Mondiale per Club

La Juventus si prepara ad affrontare gli ottavi di finale, mentre l’Inter si è già assicurata un posto tra le migliori otto squadre del Mondiale per Club, e nel frattempo Simone Inzaghi si trova a un passo dal rivivere un incrocio con il passato in questa avventura internazionale. Ma cosa riserva il destino? Da sabato 28, tutto prenderà forma, e la scena internazionale si appresta a svelare sorprese e antichi duelli.

La Juve e l’Inter nel percorso di Simone Inzaghi al Mondiale per Club. Il destino potrebbe fare questo curioso scherzo all’allenatore dell’ Al Hilal. Ma andiamo per gradi. La fase a gironi del Mondiale per Club 2025 sta per concludersi e ci sono già tutti i verdetti a eccezione dei g ironi G e H, quelli di Juventus e Manchester City, Real Madrid e Al Hilal, per intenderci. Da sabato 28 partiranno quindi gli ottavi di finale della competizione e in tanti si chiedono chi potrebbero incontrare le italiane. L’ Inter – dopo la vittoria contro il River Plate grazie ai gol di Pio Esposito e Bastoni – è già sicura di affrontare il Fluminense lunedì 30 giugno alle ore 21, mentre la Juventus è già certa di giocarli ma non conosce ancora l’avversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it