La guerra milionaria dei Beckham | Brooklyn ai ferri corti con i genitori e un matrimonio spacca la famiglia

Quella che un tempo sembrava una delle famiglie più affiatate dello showbiz britannico si sta rapidamente trasformando in un campo di battaglia mediatico. L’ultima svolta? Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, avrebbe ingaggiato Jenny Afia, l’avvocatessa già nota per aver difeso Meghan Markle e il principe Harry, nel tentativo di tutelare la propria immagine pubblica. Un gesto che, secondo Daily Mail e Page Six, segna un ulteriore irrigidimento nella già tesa “dynasty” Beckham. Dieci giorni fa David Beckham è stato insignito del titolo di “sir”, e la moglie Victoria Adams – ex Posh Spice e imprenditrice – è diventata ufficialmente “lady”. 🔗 Leggi su Panorama.it