La guardia di finanza compie 251 anni Mattarella | Grande lavoro a tutela dell' economia sana

Martedì, nel suggestivo chiostro della caserma Giuseppe Cangialosi, si è celebrato il 251° anniversario della Guardia di Finanza, testimonianza di un impegno incessante a tutela dell’economia sana e della legalità. Un momento di orgoglio e riconoscenza, con la partecipazione di autorità e cittadini, che ha evidenziato l’importante ruolo del corpo nel proteggere il nostro territorio. La festa si è conclusa con un messaggio di unità e fiducia nel futuro.

Si è celebrata martedì, nel chiostro della caserma Giuseppe Cangialosi di via Cavour, la grande festa della guardia di finanza in occasione del 251° anniversario dalla fondazione del corpo militare in Sicilia e Calabria. La cerimonia è stata presieduta dal comandante interregionale dell’Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

