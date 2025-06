La Guardia di Finanza compie 251 anni | a Messina in un anno circa 755 indagini e scoperte truffe all' Ue per oltre 22 milioni

La Guardia di Finanza di Messina celebra 251 anni di servizio con risultati straordinari: circa 755 indagini e scoperte di truffe all'UE per oltre 22 milioni di euro, 11 casi di evasione fiscale internazionale e 144 evasori totali individuati nell'ultimo anno. Un bilancio che testimonia il forte impegno nella lotta all’evasione e alla corruzione. Le attività ripercorse nell'ambito...

Truffe all'Unione Europea per oltre 22 milioni, 11 casi di evasione fiscale internazionale e 144 evasori totali individuati. Sono alcuni dei dati del bilancio della Guardia di Finanza a Messina tra lotta all'evasione e corruzione registrati nell'ultimo anno. Le attivitĂ ripercorse nell'ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

