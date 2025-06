La guardia di finanza celebra i 251 anni della sua fondazione al Nicolosi

Il quartiere Nicolosi si prepara a celebrare un traguardo storico: i 251 anni della Guardia di Finanza, simbolo di impegno e tutela del nostro territorio. La cerimonia, semplice ma carica di significato, si svolgerà giovedì 26 giugno alle 18.45 nell’area verde di Nicolosi, un’occasione speciale per onorare il passato e guardare al futuro delle forze di polizia finanziaria, rafforzando il legame con la comunità locale.

