La grande Notte nera Dal tartufo alla musica

Preparati a vivere una notte indimenticabile nel cuore di Peccioli! Sabato 28 giugno, torna “La Notte Nera”, un evento che unisce il fascino del tartufo alle note coinvolgenti della musica, creando un’atmosfera magica e ricca di divertimento per grandi e piccini. Giunta alla sua terza edizione, questa festa celebrativa promette emozioni, gusto e cultura, facendo di Peccioli il protagonista assoluto di una serata da non perdere. La magia sta per cominciare!

PECCIOLI Il centro storico di Peccioli si prepara a vivere una serata speciale: sabato 28 giugno torna " La Notte Nera ", l’evento che celebra il tartufo e le eccellenze del territorio in un’atmosfera ricca di magia, musica e divertimento per tutte le età. Giunta alla terza edizione, la manifestazione è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Peccioli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Un’iniziativa che unisce cultura, sapori e spettacolo in un’unica, coinvolgente esperienza, dove l’intero borgo sarà animato da spettacoli, artisti di strada, musica dal vivo e performance teatrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande Notte nera. Dal tartufo alla musica

