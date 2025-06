La Giustizia ancora centrale nei lavori di Camera e Senato

La giustizia rimane il cuore pulsante del dibattito parlamentare, testimoniando la sua importanza strategica per il Paese. I lavori di Camera e Senato si sono concentrati ancora una volta su questioni cruciali, come la riforma delle carriere dei magistrati e le sfide legate alla giustizia. Un impegno continuo che riflette la volontà di costruire un sistema più equo e efficace. La discussione prosegue, sottolineando come questo tema sia ormai imprescindibile per l’agenda politica italiana.

La giustizia continua a essere centrale nell’attivitĂ parlamentare e ieri se ne sono occupate sia la Camera, dove tra i ministri presenti al question time c’era proprio il Guardasigilli Carlo Nordio, che il Senato, dove è ripresa la discussione sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Rispondendo alle interrogazioni presentate dai . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Giustizia ancora centrale nei lavori di Camera e Senato

