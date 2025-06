La gita di Beppe Conte all' Aia

Ieri, Beppe Conte ha scelto l’Aia come scenario della sua protesta contro il "furore bellicista", allontanandosi da Strasburgo per partecipare al vertice NATO sulle spese militari. Con una mossa decisa, il leader del M5S ha convocato un incontro delle forze di sinistra anti-NATO, unendo voci contrarie in una manifestazione che promette di scuotere i recenti equilibri geopolitici. La sua presenza all’Aia segna un ulteriore passo nel suo impegno contro le politiche belliche.

Firenze, 26 giugno 2025 – Ieri l'altro Beppe Conte è andato di nuovo in gita all'estero per protestare contro il "furore bellicista". Stavolta la meta turistica non era Strasburgo, bensì l'Aia dove - fino a ieri - era in corso il vertice Nato sull'aumento delle spese militari per la difesa. Il leader del M5S ha convocato una riunione delle varie sinistre anti-Nato, che si sono presentate all'Aia per supportare la manifestazione.

Beppe Conte in gita a Strasburgo - Quotidiano Nazionale - Firenze, 12 marzo 2025 – Ieri Beppe Conte era in gita a Strasburgo per una protesta contro il piano Rearm Europe presentato da Ursula von der Leyen. Secondo quotidiano.net

Conte, la Nato non va cestinata, ma riformata e ripensata - "Quando ci fu Macron, che decretò la morte cerebrale della Nato, io dissi che non ero d'accordo. Secondo ansa.it