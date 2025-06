La Germania si prepara alla guerra contro la Russia e va verso reintroduzione leva obbligatoria | 60mila reclute in più e 200mila riservisti

La Germania si sta rimettendo in carreggiata con ambizioni di riarmo, puntando a reintrodurre la leva obbligatoria e mobilitando 60.000 reclute e 200.000 riservisti. Berlino emerge come il paese più deciso nel rafforzare le proprie forze armate, alimentando preoccupazioni sulla sua svolta guerrafondaia. Un passo che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici europei e mondiali, lasciando tutti a chiedersi quali conseguenze porterà questa accelerazione militare.

