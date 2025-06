La Germania sega la Francia per creare un pignolo con l’Inghilterra

In un Sud della Germania che si fa sentire, la semifinale europea U21 tra Germania e Francia ha scosso gli animi degli appassionati. Con un risultato netto di 3-0, la Mannschaft si prepara a sfidare l'Inghilterra nella finale di sabato, mantenendo il record perfetto del torneo. Un vero spettacolo di talento e determinazione che promette emozioni intense: non vediamo l'ora di scoprire chi conquisterĂ il titolo!

2025-06-25 23:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Germania ha vinto 3-0 vincitori sulla Francia nella semifinale del campionato europeo U21 per creare una finale di appezzamento contro l’Inghilterra sabato. La squadra di Antonio Di Salvo ha mantenuto il loro record al 100% al torneo di quest’anno quando Nelson Weiper, l’attaccante della star Nick Woltemade e Brajan Gruda hanno siglato una vittoria convincente a Kosice. La Germania è uscita dalle trappole, con Weiper aprendo le marcature dopo soli otto minuti prima che Woltemade abbia raddoppiato il vantaggio del suo paese dopo un quarto d’ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Unione europea, ecco la Weimar 2.0: l'asse tra Francia, Germania e Polonia ha nuove priorità (e l'Italia va in seconda fascia) - L'Unione Europea è in trasformazione con la nuova alleanza tra Francia, Germania e Polonia, che pone priorità diverse e fa scivolare l'Italia in secondo piano.

MEDIO ORIENTE | A Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano. Araghchi afferma: "No negoziati finché continuano gli attacchi". Replica dell'israeliano Sa'ar: "L'Iran non rinuncerà al nucleare". #ANSA Vai su Facebook

Il Ministro Crosetto alla riunione ministeriale con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito; Verso un'alleanza tripartita tra Parigi, Londra e Berlino, che costituisca la base della difesa dell'Europa?; L’Europa si sveglia e trova l’unanimità sul piano di riarmo. Il protagonismo di Francia, Inghilterra e Germania che rompe un trend lungo 80 anni.

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia - Woltemade pareggia per i tedeschi al 68' Passata in svantaggio la Germania cinge d’assedio la squadra di Nunziata, e al 68’ pareggia con Woltemade di testa su corner. Come scrive msn.com

Germania-Francia 2-1: tedesche in finale con l'Inghilterra, decide una doppietta di Popp - Sky Sport - 1: tedesche in finale con l'Inghilterra, decide una doppietta di Popp ... Da sport.sky.it