La gaffe clamorosa del dem Ricci Tutorial su cosa non fare il video-boomerang

La gaffe clamorosa del dem Ricci, con un tutorial su cosa non fare in un video boomerang, scuote le elezioni regionali nelle Marche. Mentre viaggia in auto senza cintura, l’eurodeputato e ex sindaco di Pesaro manda un messaggio poco felice sul suo impegno per la sicurezza e la responsabilità. "Per il bene della Regione, ...

Una gaffe clamorosa sulla strada verso le elezioni regionali nelle Marche per il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. L'eurodeputato gi√† sindaco di Pesaro appare in video √® in campagna elettorale e tra le varie interviste ne concede una, video, mentre viaggia in auto sul sedile del passeggero. Peccato che il dem viaggi senza cintura! Bel messaggio per un politico che si candida a governare un territorio. "Per il bene della Regione, fermiamo la sua corsa. Scegli Acquaroli", scrive sui social Fratelli d'Italia che rilancia il video delle polemiche. ¬† ¬† Ricci, commentano dal partito di Giorgia Meloni, "ci regala un masterclass di come 'non' dovremmo comportarci su strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - La gaffe clamorosa del dem Ricci. "Tutorial su cosa non fare", il video-boomerang

Regionali Marche, la gaffe clamorosa di Ricci: come si presenta in video - Una gaffe clamorosa sulla strada verso le elezioni regionali nelle Marche per il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Come scrive iltempo.it

