La Futsal Cesena ufficializza Tony Caso sarà il nuovo responsabile del settore giovanile

La Futsal Cesena è entusiasta di annunciare Tony Caso come nuovo responsabile del settore giovanile per la stagione 2025/26. Ex giocatore bianconero con esperienza in Serie C1, Caso porta passione e competenza per guidare i giovani verso nuovi traguardi. Con questa nomina, la società punta a rafforzare il proprio vivaio e a costruire un futuro ancora più brillante. La strada verso il successo continua con entusiasmo e determinazione.

La Futsal Cesena comunica che il nuovo responsabile del settore giovanile per la stagione 202526 sarà Tony Caso, ex giocatore bianconero che ha militato in riva al Savio quando la società affrontava il campionato di Serie C1. Caso avrà il compito di proseguire con l’ottimo percorso avviato la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - futsal - cesena - tony

Futsal Future Cup 24/25 I nostri Marcelo De Melo, Niccolò Marchetti e Flavio Marconi sono stati convocati nella Rappresentativa della Macroarea Centro Sud che prenderà parte alla Futsal Future Cup. ? 10 e 11 giugno - Cesena | Oggi il raduno a Cervia Vai su Facebook

La Futsal Cesena ufficializza Tony Caso, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile - Ex giocatore bianconero che ha militato in riva al Savio quando la società affrontava il campionato di Serie C1 ... Riporta cesenatoday.it

Calcio a 5, il ds del Futsal Cesena Castellani si racconta: "Vogliamo potenziare il settore giovanile" - "La stagione è stata tutto sommato positiva, perché per il settore giovanile è stato avviato un percorso che ha rappresentato una novità per questa società. Come scrive cesenatoday.it