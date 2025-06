La Fos Cvr fa sul serio | giocherà in Serie B1

La Fos Cvr fa sul serio e si prepara a fare il grande salto in Serie B1, sorprendendo tutti gli appassionati di pallavolo. Dopo un percorso ricco di sfide e ambizioni, la squadra reggiana ha deciso di puntare in alto, lasciando alle spalle i play-off con determinazione. Ora, con la stessa grinta, si affaccia a una nuova avventura che promette emozioni indimenticabili: il futuro è tutto da scrivere, e il meglio deve ancora venire.

Era dato per molto probabile, poi il discorso cadde nel vuoto per tornare ufficialmente d’attualità ieri: nella prossima stagione la Fos Cvr disputerà la Serie B1, avendola "barattata" con quel San Damaso che aveva vinto la regular season, spedendo le reggiane agli sfortunati play-off. La Fos Cvr raggiunge così in categoria la Tirabassi & Vezzali di Campagnola, con cui ora condivide il ruolo di primattrice provinciale, in quella che è la terza serie nazionale, in attesa della prossima A3, come tra i maschi. "E’ andata proprio così – dice Giuliano Casoli – direttore sportivo del Centro Volley Reggiano - San Damaso si era accordata per scambiare il suo titolo di B1 con uno di B2, ma poi l’altra squadra si è tirata indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Fos Cvr fa sul serio: giocherà in Serie B1

In questa notizia si parla di: serie - serio - giocherà - prossima

Mercato Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto: ecco chi è in vantaggio per il centrocampista - Il mercato Juve si fa incandescente: una rivale di Serie A, il Napoli, sta intensificando i contatti per assicurarsi Florentino, obiettivo dei bianconeri.

Alla fine è arrivata la decisione. Salernitana-Sampdoria, farà di ritorno dei playout di Serie B, si giocherà domenica 22 giugno. Un rinvio rispetto a quanto previsto in precedenza: la sfida era infatti in calendario per il prossimo venerdì sera. Dopo la sconfitta a M Vai su Facebook

La Fos Cvr fa sul serio: giocherà in Serie B1; Il Genoa inaugura la nuova serie A: contro il Lecce si gioca sabato 23 agosto alle 18,30; Serie BKT / Semifinale Play-off, Spezia e Catanzaro in campo alle 19.30: le probabili formazioni.