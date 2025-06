La forza di una donna anticipazioni al 4 luglio | Bahar è disperata

La forza di una donna si manifesta anche nelle sfide più difficili: anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio rivelano un momento di grande tensione per Bahar, disperata perché Doruk si è perso nella folla durante una vendita di beneficenza. Mentre Nisan affronta l’imbarazzo dell’assenza dei genitori, il suo coraggio e la determinazione di Bahar si mettono alla prova, dimostrando che anche nei momenti più bui, la speranza e la forza interiore possono fare la differenza.

La forza di una donna, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio. Bahar è disperata perchè Doruk si è perso nella folla. Doruk e Nisan partecipano a una vendita di beneficenza organizzata dalla loro scuola, ma Bahar, presa dagli impegni e dai problemi di salute, non riesce a essere presente. Imbarazzata dall'assenza dei genitori, Nisan .

