La forza dei sogni Ora GMan canta con il suo idolo Vacca

È online il videoclip dell'ultimo singolo di G.Man, al secolo Nicola Togni, originario di Porcari, che ha appena concluso le riprese in collaborazione con Vacca, figura storica e carismatica della scena hip hop nazionale. Un risultato straordinario per l'artista della "Torretta", cresciuto a pane e rap nei vicoli del suo paese, che oggi si ritrova fianco a fianco di uno dei suoi idoli d'infanzia in una canzone che parla di sogni, tenacia e rivalsa personale. Il videoclip di " In tutte le yard ", visibile sul canale YouTube ufficiale di G.Man, è stato girato interamente a Porcari, trasformando il set in una vera e propria festa di comunità.

