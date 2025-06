La finanza di Gorizia sequestra 50 chili di droga e beni per quasi due milioni in un anno e mezzo

Nell’arco di un anno e mezzo, la Guardia di Finanza di Gorizia ha smantellato un vasto giro di illegalità, sequestrando 50 kg di droga e beni per quasi due milioni di euro. Con circa sessanta denunce per reati tributari e 25 evasori totali scoperti, questa operazione dimostra come l’azione delle forze dell’ordine sia fondamentale nella lotta contro il crimine organizzato e l’evasione. Un impegno che rafforza la sicurezza e la legalità sul territorio.

Sono stati una sessantina i soggetti denunciati dalla guardia di finanza di Gorizia per reati tributari, 25 gli evasori totali individuati, e i sequestri di proventi da evasione fiscale ammontano a poco meno di due milioni di euro, il tutto in circa un anno e mezzo. Nel periodo in esame, i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

