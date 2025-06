La festa della Finanza Oltre 4mila indagini e 650 evasori scoperti

La Festa della Finanza celebra il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nella tutela della legalità economica. Con oltre 4.000 indagini tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025 in Toscana, e 650 evasori scoperti, l’impegno è senza sosta per combattere l’illegalità e proteggere cittadini e imprese. Un esempio concreto di come la lotta all’evasione sia una battaglia quotidiana, cruciale per un’economia più giusta e trasparente.

Oltre 4mila indagini tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025 sono state condotte dalla guardia di finanza in Toscana per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, "un impegno ‘a tutto campo’ a tutela di cittadini e imprese". Il dato è stato reso noto ieri, in occasione della festa per il 251o anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Sul fronte del contrasto all’ evasione fiscale gli accertamenti "hanno consentito di individuare oltre 650 evasori totali", molti dei quali "operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico, e 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa della Finanza. Oltre 4mila indagini e 650 evasori scoperti

