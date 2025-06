La farmacia comunale dell' Ospedaletto torna nella storica sede | lavori conclusi da settembre nuovo orario

La farmacia comunale dell'Ospedaletto torna nella sua storica sede, rinnovata e più efficiente che mai. Dopo mesi di lavori di riqualificazione, da settembre la struttura riapre al pubblico in via Ravegnana 384, offrendo un servizio ancora migliore ai cittadini. Con un nuovo orario, la farmacia si prepara a rispondere alle esigenze della comunità con professionalità e qualità. Un ritorno tanto atteso, segno di attenzione e cura per il territorio...

Dopo i lavori di riqualificazione, la Farmacia Comunale Ospedaletto è tornata operativa nei locali di via Ravegnana 384. La storica sede dell’attività, infatti, è stata sottoposta da marzo a un completo intervento di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento impiantistico, riqualificazione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: farmacia - comunale - ospedaletto - storica

