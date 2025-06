La farina arriva a Gaza grazie alle tribù non affiliate ad Hamas

In un momento di grande difficoltà, le tribù di Gaza, non affiliate ad Hamas, aprono un varco di speranza, portando aiuti vitali come la farina alle famiglie in crisi. Questa iniziativa dimostra che, oltre le tensioni politiche, il coraggio e la solidarietà si fanno strada per alleviare le sofferenze quotidiane. Un gesto che riaccende la speranza di un domani migliore, anche nei contesti più complessi.

Milano, 26 giu. (askanews) - Tutti in fila per la farina. I residenti di Gaza ricevono gli aiuti entrati nel territorio palestinese attraverso una coalizione di influenti famiglie di Gaza non affiliate ad Hamas. "Grazie a Dio, gli aiuti sono arrivati e sto aspettando di riceverli per poter dare da mangiare ai miei figli", racconta una donna. "Siamo felici che le tribù (i Comitati per la Protezione della Famiglia a Gaza) siano riuscite a sorvegliare i convogli di farina, assicurandosi che raggiungessero i magazzini affinché le persone potessero accedervi - aggiunge un'altra residente - Speriamo che questo continui e che più merci possano entrare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La farina arriva a Gaza grazie alle tribù non affiliate ad Hamas

In questa notizia si parla di: gaza - farina - grazie - tribù

