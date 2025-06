La Fanfara dell’Arma e il Conservatorio Cimarosa insieme nel quartiere San Tommaso | un palco di legno e dignità nel cuore della periferia

un messaggio di speranza e collaborazione tra musica e comunità. In un angolo di periferia, tra case popolari, nasce un'esperienza vibrante, dove le note si intrecciano con storie di vita, creando un ponte tra tradizione e futuro. Un palco di legno e dignità diventa simbolo di unità, entusiasmo e rinascita, dimostrando che anche nel cuore più umile può fiorire la bellezza della musica condivisa.

Avellino, via Omodeo – Quartiere San Tommaso. Un palco allestito in mezzo alle case popolari. Un palco vero, di legno e di dignità. Sopra, uomini in divisa — la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri — e ragazzi, studenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, che portano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

