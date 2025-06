La famiglia Berlusconi lascia il calcio il Monza diventa americano

Dopo anni di passione e successi, la famiglia Berlusconi si prepara a voltare pagina: il Monza passa nelle mani di un fondo statunitense. La notizia, ormai certa, segna un nuovo capitolo nella storia del club brianzolo, che si prepara a diventare una realtà americana. Ma chi sono i nuovi proprietari e cosa cambierà per i tifosi? Scopriamo insieme questa importante svolta nel mondo del calcio italiano.

Se prima era una indiscrezione, ora invece pare certo il passaggio del Monza ad un fondo statunitense. La famiglia Berlusconi, due anni dopo la morte del illustre presidente, proprietaria del club brianzolo, ha deciso di lasciare il mondo del calcio cedendo entro un anno l’intero pacchetto di maggioranza. LA FAMIGLIA BERLUSCONI CEDE IL MONZA: CHI SONO I NUOVI PROPRIETARI Si tratta di un fondo di investimento statunitense, che ha nell’avvocato Matteo Baldissoni la principale figura di riferimento, intenzionato da subito a rilevare tra il 70 e l’80% delle quote del club brianzolo, per poi completare entro la fine dell’anno l’intera acquisizione, per una cifra complessiva intorno ai 30 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - La famiglia Berlusconi lascia il calcio, il Monza diventa americano

In questa notizia si parla di: famiglia - berlusconi - monza - calcio

La famiglia Berlusconi vende il Monza: “Abbiamo speso davvero tanti soldi per il sogno di Silvio” - La famiglia Berlusconi ha deciso di vendere il Monza, ponendo fine a un'epoca legata al sogno di Silvio Berlusconi.

Monza, un sogno americano per l'addio della famiglia #Berlusconi al calcio Vai su X

Cessione Monza a un fondo americano: ci siamo. Baldissoni ceo, Burdisso ds ? È entrata nella fase conclusiva il passaggio di proprietà del Monza: da Fininvest (con la famiglia Berlusconi intenzionata a non voler più proseguire) a un fondo statunitens Vai su Facebook

La famiglia Berlusconi lascia, il Monza diventa americano; Monza Calcio, battute finali per la vendita a Beckett Layne Ventures; Finisce l’era Berlusconi nel calcio: il Monza sarà venduto a una cordata Usa. I dettagli.

Monza Calcio, battute finali per la vendita a Beckett Layne Ventures - Per l’asset della Fininvest valutazione da 30 milioni e operazione in due step ... ilsole24ore.com scrive

Calcio Monza, domani giornata cruciale per la cessione? - Nella giornata di giovedì 26 giugno dovrebbe tenersi il Cda Fininvest che valuterà la cessione della maggioranza del Calcio Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures. Come scrive mbnews.it